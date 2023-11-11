عاجل.. السعودية تعقد قمة عربية إسلامية استثنائية استجابة للأوضاع بغزة

أعلنت السعودية عقد قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية بشكلٍ استثنائي في الرياض، اليوم السبت، استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدولة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن القمة المشتركة، ستكون عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتين كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

وأشارت إلى أن عقد تلك القمة، يأتي استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

وكان من المقرر أن تستضيف السعودية، قمتين على مدار يومي السبت والأحد، الأولى قمة عربية، فيما الثانية قمة تجمع دول منظمة التعاون الإسلامي.