أشرف القدرة: الاحتلال يقنص سيارات الإسعافات والمصابين في غزة

تعرضت مستشفيات قطاع غزة لحصار شديد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي استهدف محيطها وأخرجها عن الخدمة، وقنص سيارات الإسعاف والمصابين والضحايا، في محاولة لوقف المنظومة الصحية في القطاع.

وقال الدكتور أشرف القدرة، وكيل وزارة الصحة الفلسطينية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، إن الاحتلال حاصر مستشفيات عدة في قطاع غزة، وعمل حزام ناري لمجمع الشفاء الطبي، وأطلق النار على كل من يغادر المستشفيات، مشيرًا إلى أن الاستهداف حول مستشفيات القطاع لا يتوقف على الإطلاق، والقناصة تعتلي الأبراج السكنية المجاورة للمستشفيات.

وأضاف القدرة، أن نسبة إشغال المستشفيات في قطاع غزة وصلت لـ109%، وأن مستشفيات القطاع أمامها ساعات لغلق العناية المركزة بسبب نقص الوقود ووقف المولدات الكهربائية وزيادة عدد الأسرة، محذرا من حدوث مجازر جديدة تستهدف المدنيين في المستشفيات.

وأشار القدرة، إلى أن الاحتلال يصر على تنفيذ مجازره في القطاع، ضاربًا بكل القوانين الدولية عرض الحائط، ومطالبا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان على غزة وحماية المدنيين والمنشآت الصحية.