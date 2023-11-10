الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصري" يُطلق أولى مؤتمراته الجماهيرية لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي

جانب من المؤتمر الجماهيري
جانب من المؤتمر الجماهيري لدعم المرشح عبد الفتاح السيسي

بدأ منذ قليل، المؤتمر الجماهيري الأول لحزب الحرية المصري، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، بمحافظة الجيزة.

يأتي هذا في إطار عدة مؤتمرات جماهيرية يستعد الحزب لتنظيمها خلال الفترة المقبلة بعدة محافظات، ضمن فعاليات حملة مسيرة ومسار من أجل التنمية والاستقرار.

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شارك في المؤتمر الجماهيري كل من رئيس الحزب الدكتور ممدوح محمد محمود، والنائب أحمد مهنى نائب رئيس الحزب والامين العام، النائب معتز محمود، نائب رئيس الحزب، والدكتور أحمد إدريس، أمين التنظيم، النائبة جيهان بيومي أمينة المرأة، الدكتورة دينا الهلالي، عضو مجلس الشيوخ وأمينة العمل الجماهيري، النائبة أمل سلامة، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، هاني راضي الهلالي، أمين المجالس الشعبية والمحلية، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، وأمين الجيزة يوسف خطاب، وجلال الزغاط أمين محافظة القاهرة واللواء عبد الرحمن راشد أمين القليوبية وعبد الفتاح الديب أمين الدقهلية.

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وفي بداية المؤتمر، رحب النائب يوسف خطاب، بالحضور مطالبا بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين.

وأشاد  “خطاب” بانجازات الدولة فى محافظة الجيزة من كباري وميادين ومدارس وطرق وصرف صحي والقطار المعلق والخط الجديد للمترو ومحطة قطار صعيد مصر وغيرها مؤكدا أن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات يساعدنا على استكمال مسيرة التنمية والعمل البناء، مطالبا الجميع بالخروج لانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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المؤتمر الجماهيرى الحرية المصري الدكتور ممدوح محمد محمود الجيزة النائب أحمد مهني فلسطين

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