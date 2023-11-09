الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الحرية المصرى" يشيد بخفض دعاية حملة المرشح عبد الفتاح السيسي وتوجيهها لدعم غزة

الدكتور ممدوح محمد
الدكتور ممدوح محمد محمود

أشاد حزب الحرية المصرى برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بتوجيهات المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى الى حملته الرسمية للانتخابات الرئاسية وكذا للأحزاب والجهات الداعمة والمؤيدة بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية؛ وتوجيه أموالها لدعم الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.


وقال رئيس الحزب، إن هذه التوجيهات تعكس حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى على وصول المساعدات الإنسانية للتخفيف من حدة معاناة أهالينا فى قطاع غزة؛ الذين يتعرضون يوميا الى حرب إبادة جماعية يخوضها جيش الاحتلال الاسرائيلى؛ الذى يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن ؛ فضلا عن سياسة العقاب الجماعة وفرض الحصار؛ واجبار أهالى غزة على النزوح والتهجير القسرى الى الجنوب.

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حزب "الحرية المصري": كلمة الرئيس السيسي في قمة القاهرة للسلام تعكس إرادة المصريين

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حزب الحرية المصرى: نؤيد الرئيس السيسى فى رفض "تهجير الفلسطينيين"

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع القضية الفلسطينية على رأس اولويات الدبلوماسية المصرى؛ من أجل وقف اطلاق النار؛ وايصال المساعدات الانسانية والاغاثية لأهالينا فى قطاع غزة؛ والعودة مرة أخرى الى مسار السلام؛ وحصول الشعب الفلسطينى على حقوقه المشروعة وفق مقررات الشرعية الدولية؛ واعلان الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ ايمانا بأن اعلان حل الدولتين هو السبيل الوحيد للسلام العادل والشامل بالشرق الأوسط.

الدعاية الانتخابية السيسي غزة الدكتور ممدوح محمد محمود المساعدات الإنسانية

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