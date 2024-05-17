الجمعة 17 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بالطريق الحر شبرا بنها بالقليوبية

إصابة 5 أشخاص
إصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى وميكروباص بالطريق الحر شبرا بنها أمام نزلة منيا القمح الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية اخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى وسيارة ميكروباص أمام نزلة منيا القمح الزقازيق بالطريق الحر شبرا بنها بمحافظة القليوبية ووقوع عددا من المصابين 

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة الأولية وقوع حادث التصادم بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وإصابة  5 أشخاص زينب. م. ف 45 سنة عبدالرحمن. ع. ك 29 سنة، سماح. ر. ح 56 سنة، نهى. ك. م 34 سنة، أدم. ع. م 26 سنة وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حادث تصادم الطريق الحر مستشفى بنها الجامعي شبرا بنها الحر امن القليوبية

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