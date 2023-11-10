الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

العدوان يتواصل.. ما مساحة قطاع غزة وعدد السكان؟

غزة
غزة

مع ارتفاع وتيرة الوحشية الصهيونية في العدوان على غزة منذ يوم 7 أكتوبر المنصرم، فقد القطاع ما يزيد على 10 آلاف شهيد ونحو 30 ألف مصاب، فضلًا عن المفقودين، تتزايد عمليات البحث عن مساحة قطاع غزة، وعدد سكانه.

ما مساحة قطاع غزة وعدد السكان؟ 

وتقع غزة في الجهة الجنوبية للساحل الشرقي من البحر المتوسط، وتعد من أكبر المدن الفلسطينية، ويعود تاريخها إلى ما قبل الميلاد، في عهد الكنعانيين.

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وتبلغ مساحة قطاع غزة حوالي 365 كيلومترًا مربعًا، أي 1.33% من مساحة فلسطين التاريخية، بتعداد سكان يتخطى المليوني و300 ألف نسمة، يتعرضون لحصار خانق تفرضه سلطات الاحتلال.

ويشهد قطاع غزة عدوان إسرائيلي يستهدف الأطفال والنساء وكبار السن، فضلًا عن استهداف الأعيان المدنية متمثلة في المستشفيات والمدارس ودور العبادة، وهو خرق فاضح للقانون الدولي، والمعاهدات التي تنظم حماية المدنيين خلال الحروب والنزاعات المسلحة.

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