المفتى لأهالى غزة: لا تتركوا أرضكم.. موتاكم فى الجنة

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الدولة المصرية وكل إنسان مصري، فى قلبه ووجدانه قضية فلسطين، طوال التاريخ، فمصر قدمت الكثير من الدماء والدعم للأشقاء فى فلسطين.

وتابع مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج "للفتوى حكاية"، المذاع على فضائية الناس، اليوم الجمعة: "الدولة المصرية فى ظهر الأشقاء الفلسطينين، بالعديد من وسائل الدعم، ونتلقى فى الدار العديد من الأسئلة حول حكم إخراج الزكاة للأشقاء الفلسطينية، وكان الجواب يجوز إعطاء هذه الزكاة للأشقاء للفلسطنين لكل عبر الأجهزة المعنية فى مصر لتصل إلى مستحقيها".

وأضاف: "بقول للفلسطينيين هذه أرضكم وبلدكم وبالتالي يجب الدفاع والاستماتة والمرابطة، عن هذه الأرض، ومن مات فهو شهيد عند الله وهو فى الجنة، ولا تقبلوا تحت أى مبرر قبول ترك الأرض حتى لا تضيع قضيتكم".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.



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