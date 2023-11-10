الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

بدعوات النصر.. "الشبراوية" تحتفل بمولد الإمام الحسين ورجبية مؤسس الطريقة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

احتفلت الطريقة الشبراوية الخلوتية، بمولد سيدنا الحسين ورجبية العارف بالله كامل الشبراوي، بمقرها في شارع صلاح سالم،  في أجواء من البهجة التي اضفتها حلقات قراءة القرآن الكريم وحلقات الذكر التي سبقت الحضرة الصوفية الشرعية التي اعتادت عليها الطريقة الشبراوية الخلوتية.

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واختتم مريدو الطريقة الشبراوية حلقات الذكر بالدعاء لـ نصر وحفظ مصر ورئيس مصر وجيش مصر، تنفيذًا لوصية شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، حيث أكد في بداية الإحتفال للمشاركين أن عليهم بالدعاء والتضرع إلى الله طالبين من المولى عز وجل أن يحفظ مصر مما يحاك لها من مؤامرات باتت واضحة للعيان.

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مصر باتت محط انظار العالم 

وأكد الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، أن مصر في هذه الظروف والأحداث التي تشهدها المنطقة العربية باتت محط أنظار دول العالم أجمع وهذا قدر مصر على طول الزمان، وأن المولى عزّ وجل أقام لمصر رئيسًا مؤيدًا من الله ورسوله مدافعًا عن الوطن بانيًا ومعمرًا للأرض المصرية.

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وتابع: “أثبتت الأيام والأحداث أن توفيق المولى عز وجل لخطوات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الحفاظ على البلاد والعباد لم يكن ليكون إلا بتأييد من الله الذي اختار لمصر رئيسًا حكيمًا يعي أدق تفاصيل الأمور وهو ما ظهر جليًا في موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي، من القضية الفلسطينية”.

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ولفت “الشبراوي” إلى أن كلمات الرئيس جاءت حاسمة قاطعة بأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة يعني تصفية القضية الفلسطينية وهو ما لا تقبله مصر كما لا تقبل بأن يكون تهجيرهم إلى سيناء أو إلى أي دولة أخرى حفاظًا على القضية الفلسطينية والحق المشروع في إقامة دولة فلسطينية، وهو الموقف الذي جاء وسط صمت إقليمي ودولي باتت ازدواجية المعايير هي الحاكم في تصرفات دول عظمى كما يصفها البعض متمسكة بشعارات اكتشفنا جميعًا أنها شعارات واهية.

الطريقة الشبراوية الخلوتية كامل الشبراوي قراءة القرآن الكريم الطريقة الشبراوية الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي الرئيس عبدالفتاح السيسي بمولد سيدنا الحسين و القرآن الكريم

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