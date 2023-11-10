الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

نقيب الأشراف: إعمار دور العبادة أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة

محمود الشريف نقيب
محمود الشريف نقيب الأشراف

أكد محمود الشريف نقيب الأشراف، أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تشهد طفرة في إعمار بيوت الله عز وجل، والتي تعد أحد أعمدة بناء الجمهورية الجديدة.

الدولة حريصة على  استعادة الدور التربوي للمساجد

وقال نقيب الأشراف، في تصريحات له، عقب أداء صلاة الجمعة بمدينة بدر، إن الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي حريصة على استعادة الدور التربوي والريادي للمساجد وأن تكون منبرا لتصحيح المفاهيم، وبيان سماحة الإسلام الوسطي، ويتضح ذلك من خلال الاهتمام الكبير بإعمار بيوت الله عز وجل في مختلف المحافظات.

وأكد نقيب الأشراف، أنه تم افتتاح أكثر من 10 آلاف و500 مسجد على مستوى الجمهورية خلال التسع سنوات الماضية، مشددا على أن الدولة المصرية ستظل عامرة ببيوت الله عز وجل، انطلاقا من قول المولى عز وجل:"فِي بُيُوتي أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ"، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لرعايته واهتمامه بإعمار بيوت الله عز وجل.

ووجه نقيب الأشراف، الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ولجميع المؤسسات وأهل الخير الذين يشاركون في بناء وتطوير المساجد، قائلا "كل من مد يده لخدمة المساجد، له منا كل التقدير والاحترام".

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل بأن تظل مصر منارة للإسلام الوسطي المعتدل، وأن يوفق الله جميع القائمين عليها لما فيه الخير للبلاد والعباد.

محمود الشريف نقيب الأشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي بناء الجمهورية الجديدة

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