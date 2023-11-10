"فداكي يافلسطين".. أوبريت غنائي تضامنا مع أحداث غزة (فيديو)

طرح عدد من نجوم الغناء أوبريت بعنوان "فداكي يافلسطين" وتجسد روح الصمود والقوة التي يتحلي بها الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات والصعوبات وتعبر عن حب الوطن والاصرار على البقاء قويا رغم كل المصاعب.

أوبريت "فداكي يافلسطين" يشارك فيها عدد من المطربين منهم منعم وكاميليا وخالد حميدة ومحمد سامي وملك ومن كلمات محمد غباشي وألحان منعم .

كلمات الأوبريت:

ارفع شعار الحرب وابعتلي مية دبابة افضل ماسك في الأرض اني اسيبها استحالة، ابعت قذايف ضرب خطط لجل الابادة، راجل حفظ على العرض واكتتبتله الشهادة، ياقدسنا دي ارضنا فدائي يافلسطين روحي ودمي وربنا، اوعالك ياأمي تبكي لوجالك خبر وفاتي اصل ابقى شهيد الجنة عشان ضحيت لبلادي، من صغري وانا بتمنى اكسر عيون الاعادي نولت الشهادة ياما إياك تبكي في مماتي، صحي كل الشعوب ايدنا في ايد بعضينا لازم نقف ونقول القدس لينا.