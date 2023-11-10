الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البرهان يلتقي ولي العهد السعودي لبحث تعزيز العلاقات الثنائية

البرهان
البرهان

عقد رئيس مجلس السيادة السوداني، القائد العام الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة السودانية  الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، وولي عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، اجتماعاً ثنائياً تم فيه بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسبل دعم آفاق التعاون المشترك بين الخرطوم والرياض، بما يخدم مصلحة الشعبين السعودي والسوداني. 

وقد أطلع البرهان على تطورات الأوضاع في السودان، على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية على الدولة والذي نتج عنه إستهداف للمدنيين وقتل الأبرياء العزل وتخريب للمؤسسات والمنشآت الحيوية ومشروعات البنية التحتية. مؤكدا أنه بالرغم من كل هذه الإنتهاكات التي مارستها هذه المليشيا الإرهابية، إستجابت حكومة السودان للجلوس معها في منبر جدة من أجل إنهاء معاناة السودانيين وتم التوصل في مايو الماضي لإتفاق تخرج بموجبه هذه القوات من منازل المواطنين لمواقع متوافق عليها، الا انها لم تمتثل لذلك وواصلت حربها علي المواطنين الأبرياء في الخرطوم ودارفور.

وجدد رئيس مجلس السيادة إلتزام السودان بمنبر جدة بإعتباره آلية لمعالجة الأزمة السودانية.

من جانبه أكد ولي العهد السعودي وقوف المملكة بجانب السودان ودعمها لوحدته وأمنه وسلامة أراضيه مبينا أن السودان يعد دولة مهمة بالنسبة للمملكة، ولايمكن التفريط في إستقراره وتماسكه ، وقال سمو الأمير محمد بن سلمان  ان جهود المملكة من أجل التوصل إلى السلام في السودان هي إلتزام ومسئولية تجاه هذا البلد الشقيق مؤكدا أن هذه الجهود  ستستمر حتى تؤتي ثمارها ، وقطع سموه بان تقسيم السودان او تفتيته هو خط أحمر بالنسبة للسعودية.

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أبرزهم الطاقة والتجارة.. البرهان يقيل عددًا من وزراء الحكومة السودانية

مؤكداً أنهم يتطلعون إلى إحلال الإستقرار والسلام في السودان قريبا لما يمثله السودان من أهمية في المنطقة ولما هو موعود به من خير كثير وإزدهار ونمو وتطور.

البرهان بن سلمان اجتماع السودان السعودية

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