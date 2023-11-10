الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"عض الشاش بديلًا للتخدير".. القاهرة الإخبارية ترصد معاناة الفلسطينيين من داخل مستشفيات غزة

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

نشرت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرًا يوضح حالة التردي التي وصل لها القطاع الصحي في غزة سواء شمال أو جنوب القطاع.

أوضح أحد الأطباء بمستشفيات غزة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن الإصابات التي تأتي صعبة وجروح من الدرجة الأولى، مشيرًا إلى أن خياطة الجروح وأحيانًا العمليات تتم بدون تخدير.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية خلال التقرير، أنه بسبب القصف المتعمد للمستشفيات من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي، جعل المستشفيات القليلة التي تعمل، تستغل الأرضيات وأروقة المستشفى لإجراء العمليات الجراحية.

من جانبه أوضح أحد الأطباء، أن معالجة الجروح بدون تخدير تتسبب في الكثير من الألم لأصحابها، خاصة الأطفال، ففي هذه الحالة نجعل الطفل يعض "الشاش المعقم" لتخفيف الألم.

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