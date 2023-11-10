مراسل قناة القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى لمستشفى "ميس الجبل" بجنوب لبنان

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنه سقطت منذ قليل قذيفة إسرائيلية على مستشفى "ميس الجبل" بجنوب لبنان، وذلك ردًا على هجوم فصائل حزب الله على مواقع عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى المستوطنات على الحدود.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك قصفًا متبادلًا بين الجنوب اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، وذلك ردًا على قصف المستشفيات بغزة وقتل النازحين من الشمال إلى الجنوب بشارع صلاح الدين.

وقد أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك قصفًا إسرائيليًا مكثفا لبلدات بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وذلك ردًا على الهجمات من جانب "حزب الله" تجاه مواقع عسكرية بجنوب لبنان، حيث استهدف منذ أمس موقع "المطلة" بصواريخ موجهة.