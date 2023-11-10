الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مراسل قناة القاهرة الإخبارية: قصف إسرائيلى لمستشفى "ميس الجبل" بجنوب لبنان

القاهرة الإخبارية
القاهرة الإخبارية

أكد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنه سقطت منذ قليل قذيفة إسرائيلية على مستشفى "ميس الجبل" بجنوب لبنان، وذلك ردًا على هجوم فصائل حزب الله على مواقع عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى المستوطنات على الحدود.

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية، إلى أن هناك قصفًا متبادلًا بين الجنوب اللبناني وقوات الاحتلال الإسرائيلي على الحدود، وذلك ردًا على قصف المستشفيات بغزة وقتل النازحين من الشمال إلى الجنوب بشارع صلاح الدين.

وقد أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" بأن هناك قصفًا إسرائيليًا مكثفا لبلدات بالقطاع الشرقي للجنوب اللبناني، وذلك ردًا على الهجمات من جانب "حزب الله" تجاه مواقع عسكرية بجنوب لبنان، حيث استهدف منذ أمس موقع "المطلة" بصواريخ موجهة.

مراسل قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية ميس الجبل جنوب لبنان مواقع عسكرية إسرائيلية حزب الله

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