استشهاد الفنانة الفلسطينية تالا إياد بعلوشة فى قصف منزلها بغزة

أعلنت وزارة الثقافة الفلسطينية استشهاد الفنانة تالا إياد بعلوشة، عضو فرقة "أصايل وطن"، التي تعد من أهم الفرق الشبابية فى فلسطين.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك" إن تالا استشهدت جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، في 22 أكتوبر، مع العديد من أفراد عائلتها.

"تالا" لم تكن الفنانة الأولى التي استشهدت في القصف، إذ استشهدت الفنانة إيناس السقا وابنتاها لين وسارة إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، ونفذت الشهيدة الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.

كما أعلنت الوزارة من قبل استشهاد الفنانة التشكيلية الشابة حليمة عبد الكريم الكحلوت إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

كما استشهدت الفنانة والمحاضرة الأكاديمية بجامعة الأقصى نسمة أبو شعيرة، إثر القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.