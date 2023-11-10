بدء إنشاء المدرسة اليابانية في مدينة دمياط الجديدة

تفقد المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، والمهندسة جيهان حسين رئيس هيئة البنية التعليمية بدمياط، بدء إنشاء المدرسة اليابانية بطاقة (٢٨) فصل على مساحة (١٣) ألف متر مربع بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع.

يأتى بناء هذه المدرسة اليابانية كثانى المدارس بمدينة دمياط الجديدة وذلك للنجاح والإقبال الكبير على هذه المدارس التعليمية والتى تعتمد على المناهج التعليمية والتربوية والعملية الحديثة طبقا للتوجيهات والمناهج العلمية لخلق جيل جديد من المبدعين فى عهد الجمهورية الجديدة.

وذلك تطبيقا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والمهندس عبد المطلب عماره نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بتوفير كافة الخدمات التعليمية بالمدن الجديدة واستمرارا للتعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة دمياط الجديدة وهيئة الأبنية التعليمية بمحافظة دمياط.