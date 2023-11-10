الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جهاز تعمير القاهرة: تطوير الفسطاط لتكون أكبر حديقة فى الشرق الأوسط

المهندس إبراهيم أبو
المهندس إبراهيم أبو عريضة

كشف المهندس إبراهيم أبوعريضة، مساعد رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبري، عن تفاصيل تطوير مشروع حدائق  الفسطاط.

وقال خلال لقائه ببرنامج "تعمير"، والمُذاع عبر فضائية "أون"، مساء اليوم الجمعة، إن حديقة الفسطاط على مساحة 650 فدانًا، من ضمنها المتحف المصري للحضارات وحديقة عين الصيرة.

وأضاف أن القيادة السياسية طالبت بتطوير حديقة الفسطاط لمكانتها التاريخية، ومدينة الفسطاط أول مدينة تم افتتاحها بعد مصر من قِبل عمرو بن العاص.

وأشار إلى أن أول ما تم تطويره ساحة مسجد عمرو بن العاص والتي تستوعب 10 آلاف فرد مصلٍ، وبجوارها مبانٍ بديلة خدمية للمصلين، وتم افتتاحه رمضان الماضي، موضحًا أن الحديقة بعد التطوير ستكون أكبر حديقة في الشرق الأوسط.

 

اون تعمير القاهرة الكبرى الفسطاط

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