خالد صديق يكشف تفاصيل جولة رئيس الوزراء بمنطقة المقابر وحديقة الفسطاط

قال خالد صديق، الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الحضارية، إن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قام بجولة كبيرة اليوم بدأت من المقابر وبعدها سور مجرى العيون، وحدائق الفسطاط، والقاهرة التاريخية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الهدف من جولة رئيس الوزراء هي رسالة للناس "إحنا كنا إيه وبنعمل إيه وهنعمل إيه"، مؤكدًا أن الدولة عازمة لإعادة القاهرة لوجهها الجميل.

الدولة تقوم بالرد على استفسارات المواطنين

وتابع، أن الدولة تقوم بالرد على استفسارات المواطنين وتوضح الوضع عندما يكون مدفن وهو محاط بالمياه الجوفية فكيف تكون الجثامين ولابد من وضع الحلول وألا نضع رأسنا في التراب، مشيرًا إلى أن حدائق الفسطاط كانت مقلب قمامة وأصبح شكلها الآن في منتهي الرقي للعودة للقاهرة بجمالها.

وأكد أن الهدف من كل هذه المشاريع هو الوصول للرؤية الموضوعة للعودة بالقاهرة لكي تكون أجمل مدن العالم وكانت في عام 1930.