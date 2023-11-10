الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مشاجرة تنتهى بمقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض فى أكتوبر

طعن بسلاح أبيض -
طعن بسلاح أبيض - أرشيفية

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في  مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "أحمد ش ا"، مصاب بطعنة نافذة، بسلاح أبيض سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

مشاجرة أكتوبر قسم شرطة ثان أكتوبر غرفة النجدة انتقل رجال المباحث مصاب بطعن نافذة

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