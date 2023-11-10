مشاجرة تنتهى بمقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض فى أكتوبر

لقى شاب مصرعه بطعنة نافذة على يد آخر في مشاجرة بمدينة 6 أكتوبر في الجيزة.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط قتيل.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى "أحمد ش ا"، مصاب بطعنة نافذة، بسلاح أبيض سكين.

وبعمل التحريات تبين أن المجني عليه لقي مصرعه على يد شاب آخر بطعنة نافذة في مشاجرة بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.