الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة النظافة والإشغالات ومخالفات البناء

محافظ القليوبية يقود
محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة النظافة والإشغالات

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية،  جولة شاملة بمدينة بنها تفقد خلالها شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع. وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تسيير الحركة المرورية.

رصد 4 حالات بناء مخالف بعمارات سكنية

بدأ محافظ القليوبية جولته، اليوم، بتفقد منطقة الفيلات لمتابعة شوارع المنطقة ورصد مخالفات البناء التي تتم، وتم رصد 4 حالات بناء مخالف بعمارات سكنية تم بها تعلية طوابق بالمخالفة موجها بفك الشدة الخشبية وإيقاف الأعمال تمهيدا لإزالتها في الحملة المكبرة التي تقوم المحافظة بتنفيذها غدا السبت

وتابع المحافظ، جولته بتفقد ممشى نهر النيل، حيث تفقد مخرج ممشى النيل بالمرحلة (أ) موجها باستكمال أعمال تنفيذ المخرج وقد تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية وتمهيد الأرض وسيتم البدء في صب البلاطة الخرسانية للمدخل تمهيدا لرصفها بالانترلوك موجها باستغلال الممشى من خلال إقامة عربات طعام ومشروبات للشباب وتخصيص تلك العربات علي مساحات ومسافات محددة حتى لا تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للممشى.

 التوجيه بدفن كابلات الكهرباء بشكل آمن في المرحلة الثانية من ممشى النيل

كما تابع "الهجان"، جولته بتفقد المرحلة الثانية من ممشى النيل عند معدية بطا موجها باستكمال بلاط سلم مدخل المعدية بالرخام ووجه بدهان الأسوار الخارجية للممشى ودفن كابلات الكهرباء بشكل آمن، حيث يتم الآن على قدم وساق الانتهاء من جميع الأعمال بالممشى تمهيدا لفتحه أمام المواطنين.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد ممشى النيل بالمرحلة الثالثة عند نادي الشرطة موجها باستكمال رصف المدخل بالانترلوك وعمل البلاطة الخرسانية وأحواض الزرع وتجهيز أعمال اللاند سكيب للممشى بتلك المنطقة، حيث تخطط المحافظة لإنشاء خدمات ترفيهية للمواطنين بتلك المنطقة لاستغلال المساحات الموجودة.

وتابع محافظ القليوبية، جولته بتفقد ميدان المحطة بمدينة بنها موجها بالاهتمام بالحدائق الموجودة بالجزر الوسطى، والعمل على ريها بإنتظام ورعايتها من خلال قص الأشجار  وتدعيمها بالزرعات لتظهر بشكل جمالي أفضل مما عليه

واختتم جولته بتفقد منطقة نفق سعد زغلول موجها بمنع تواجد أي إشغالات خاصة بالنفق والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع المواقف العشوائية التي تتسبب في التكدس المروري، خاصة في أوقات الذروة موجها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي بائع جائل يستغل رصيف النفق في إفتراش بضاعته.

مخالفات البناء النظافه العامة مدينة بنها محافظ القليوبية رفع الإشغالات

مواد متعلقة

"الشباب والرياضة" بالقليوبية تنظم حملة للتبرع بالدم تضامنًا مع الفلسطينيين

إحالة العاملين في مركز شباب بالقليوبية إلى التحقيق

طلاب "شبان القليوبية" ينظمون احتفالية للتضامن مع الشعب الفلسطيني

محافظ القليوبية: تحرير 224 محضر مخالفة مباني وزراعة للمخالفين

جلسة حوارية لمناقشة اللائحة الداخلية لقبول الطلاب لجامعة بنها الأهلية

محافظ القليوبية يبحث معوقات الاستثمار ووضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة

جامعة بنها تستضيف اجتماع المجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب

محافظ القليوبية: إزالة 408 حالات تعدٍ وتحرير 180 محضر مخالفة مبان

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلي النهائية قبل مواجهة الجونة في الدوري غداً

حبيب المصريين.. مؤتمر جماهيرى حاشد لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بالإسكندرية

رؤية مصر 2030.. الطريق نحو تعظيم القيمة المضافة في صناعة التعدين

ضبط شبكة دعارة فى نادٍ صحى بالهرم.. حبس 5 أشخاص

غدًا.. المستشار حمادة الصاوى يتولى مهام عمله فى محاكم الإرهاب

أستاذ علوم سياسية يكشف أبرز محددات زيارة أمير قطر للقاهرة (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

غزة رمز الكرامة والعزة

مدحت بشاى

الحركة النقدية بين الإبداع والتناول الموضوعى

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس