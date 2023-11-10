محافظ القليوبية يقود حملة لمتابعة النظافة والإشغالات ومخالفات البناء

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة شاملة بمدينة بنها تفقد خلالها شوارع المدينة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات ومخالفات البناء ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها بهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع. وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والعمل على تسيير الحركة المرورية.

رصد 4 حالات بناء مخالف بعمارات سكنية

بدأ محافظ القليوبية جولته، اليوم، بتفقد منطقة الفيلات لمتابعة شوارع المنطقة ورصد مخالفات البناء التي تتم، وتم رصد 4 حالات بناء مخالف بعمارات سكنية تم بها تعلية طوابق بالمخالفة موجها بفك الشدة الخشبية وإيقاف الأعمال تمهيدا لإزالتها في الحملة المكبرة التي تقوم المحافظة بتنفيذها غدا السبت

وتابع المحافظ، جولته بتفقد ممشى نهر النيل، حيث تفقد مخرج ممشى النيل بالمرحلة (أ) موجها باستكمال أعمال تنفيذ المخرج وقد تم الانتهاء من الحوائط الخرسانية وتمهيد الأرض وسيتم البدء في صب البلاطة الخرسانية للمدخل تمهيدا لرصفها بالانترلوك موجها باستغلال الممشى من خلال إقامة عربات طعام ومشروبات للشباب وتخصيص تلك العربات علي مساحات ومسافات محددة حتى لا تتسبب في تشويه المظهر الحضاري للممشى.

التوجيه بدفن كابلات الكهرباء بشكل آمن في المرحلة الثانية من ممشى النيل

كما تابع "الهجان"، جولته بتفقد المرحلة الثانية من ممشى النيل عند معدية بطا موجها باستكمال بلاط سلم مدخل المعدية بالرخام ووجه بدهان الأسوار الخارجية للممشى ودفن كابلات الكهرباء بشكل آمن، حيث يتم الآن على قدم وساق الانتهاء من جميع الأعمال بالممشى تمهيدا لفتحه أمام المواطنين.

واستكمل المحافظ الجولة بتفقد ممشى النيل بالمرحلة الثالثة عند نادي الشرطة موجها باستكمال رصف المدخل بالانترلوك وعمل البلاطة الخرسانية وأحواض الزرع وتجهيز أعمال اللاند سكيب للممشى بتلك المنطقة، حيث تخطط المحافظة لإنشاء خدمات ترفيهية للمواطنين بتلك المنطقة لاستغلال المساحات الموجودة.

وتابع محافظ القليوبية، جولته بتفقد ميدان المحطة بمدينة بنها موجها بالاهتمام بالحدائق الموجودة بالجزر الوسطى، والعمل على ريها بإنتظام ورعايتها من خلال قص الأشجار وتدعيمها بالزرعات لتظهر بشكل جمالي أفضل مما عليه

واختتم جولته بتفقد منطقة نفق سعد زغلول موجها بمنع تواجد أي إشغالات خاصة بالنفق والعمل على تسيير الحركة المرورية ومنع المواقف العشوائية التي تتسبب في التكدس المروري، خاصة في أوقات الذروة موجها باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي بائع جائل يستغل رصيف النفق في إفتراش بضاعته.