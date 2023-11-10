الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": قوات الاحتلال رشّت الفلسطينيين بمياه مخلوطة بمواد كيماوية أثناء الصلاة

دانا أبوشمسية
دانا أبوشمسية

كشفت دانا أبوشمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، عن التطورات الميدانية في مدينة القدس المحتلة، موضحة أنه شهدت صلاة الجمعة اليوم 4 آلاف مصلٍ فقط مقارنة بـ50 و60 ألفا في أيام الجمعة العادية. 

إسرائيل منعت دخول الشباب للمسجد الأقصى

وأضافت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن ذلك يأتي بسبب التضييقات والقيود التي تفرضها قوات الاحتلال على مدينة القدس، وتحديدًا على المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن الاحتلال يمنع كل من دون سن الخمسين عامًا من الرجال والنساء دون سن الأربعين عامًا من دخول المسجد الأقصى، لكن في يوم الجمعة تكون التضييقات أكثر.

وتابعت: "قوات الاحتلال الإسرائيلي تضع متاريس حديدية تحول المكان إلى ثكنة عسكرية، متمثلة في نشر عناصر احتياط من شرطة الاحتلال يصل عددها إلى 5 آلاف داخل البلدة القديمة و5 آلاف في الشوارع الرئيسية والبلدات والأحياء الرئيسية، بالإضافة إلى استخدام القنابل الصوتية".

كما أشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي رشّت الشباب الفلسطيني بالمياه المخلوطة بالمواد الكيماوية أثناء أداء صلاة الجمعة في شوارع مدينة القدس بسبب سياسة الإغلاقات.

قوات الاحتلال الصلاة في المسجد الأقصى المسجد الأقصى القاهرة الإخبارية

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