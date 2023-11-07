مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. والاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين فى القدس

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، تزامنا مع تنفيذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة ضد الفلسطينيين في القدس المحتلة، بينهم صحفيون.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى في القدس المحتلة من جهة باب المغاربة، وتجولوا في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية في محيط مصلى باب الرحمة. وفي سياق متصل، شددت شرطة الاحتلال إجراءاتها العسكرية عند أبواب المسجد.

اعتقال 15 مواطنًا من القدس

بالتزامن، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا من بلدة أبوديس ومخيم شعفاط وحزما بمحافظة القدس، على ما أعلنت محافظة القدس في بيان لها.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة أبوديس واعتقلت الصحفيين محمد عياد، وحذيفة جاموس، ومحمد ماهر جفال، وصالح جمال دبوة، إلى جانب اعتقال شاب من بلدة حزما شمال شرق القدس، عقب اقتحام منزل ذويه وسط البلدة. علما بأن قوات الاحتلال اعتقلت والده منذ أسبوع.

وفجر اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 11 فلسطينيا من محافظة رام الله بينهم فتاة، وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مواطنين من قرية المغير شمال شرق رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة مواطنين من بلدة كفر، وتم اعتقال الأسير المحرر جمعة عبدالله التايه، من حي سطح مرحبا، في مدينة البيرة، والأسيرة المحررة ربا عاصي، والأسير المحرر محمد الدحلة، من بلدة بيتونيا غرب رام الله، بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما.