الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

زينب نوار: توجيه السيسى بتخفيض نفقات حملته الانتخابية لصالح فلسطين قرار إنسانى

الدكتورة زينب نوار
الدكتورة زينب نوار

ثمّنت الدكتورة زينب نوار، وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن، ومدرس الاقتصاد، إعلان المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الإنتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، عن تخفيض نفقات الدعاية الانتخابية للحملة وتوجيهها لدعم الأشقاء بفلسطين، وحث كافة الأحزاب والنقابات والمؤسسات المؤيدة للرئيس بتوجيه تبرعاتها للحملة للتبرع بها للجمعيات والمؤسسات  الداعمة للأشقاء الفلسطينيين وعلى رأسهم مؤسسة حياة كريمة.

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"دفاع الشيوخ": توجيه نفقات حملة المرشح عبدالفتاح السيسى لفلسطين تؤكد دعم مصر للقضية

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أمين سر "حقوق إنسان الشيوخ" تشيد بتوجيه تبرعات "حملة السيسى" لغزة

قرار إنسانى من الدرجة الأولى

وأضافت نوار، في بيان لها اليوم، الجمعة، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي مثل هذا القرار وفي هذا التوقيت، هو قرار إنساني من الدرجة الأولى، وبرهانا واضحا لمدى دعم سيادته للقضية الفلسطينية ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضا على المستوى الإنساني، مشيرة إلى أن الرئيس أتخذ مواقف حاسمة لا يشوبها الغبار بشأن القضية منذ بداية الأزمة.

الرئيس يشعر بمعاناة أهل غزة

وقالت القيادية بحزب حماة الوطن، إن الرئيس يشعر بمعاناة أهل غزة، وما وجدوه من صعوبات تنشق لها الصدور جراء الاعتداء الغاشم من جانب جيش الإحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن الرئيس يتعامل مع الأزمة كأولوية أولى لمصر، ولم يتهاون في طرق بابا من شأنه تهدئة الأوضاع وإعادة السلام للأشقاء بغزة، ووقف صامدا أمام ضغط دولي لا يحتمل، وما زال يقدم الرئيس دعمه الكامل للأشقاء العرب وبشتى الطرق.

وذكرت نوار أنه على الرغم من التحديات الدولية والإقليمية والداخلية كذلك خلال السنوات القليلة الماضية والتي تسببت في زعزعة استقرار دول عظمى فإن الرئيس السيسي استطاع الخروج بمصر من كل هذه الأزمات.

ولفتت نوار إلى أن دعمنا للرئيس  لم يأت من فراغ، وإنما لمواصلة ما قدمه من جهود ونجاحات شهدتها البلاد منذ توليه مقاليد الحكم، على كل المستويات داخليا وخارجيا، بجانب استكمال مسيرة البناء والتنمية التي طالت جميع المحافظات وكافة المجالات، مشددة على أن الرئيس هو الأقدر على تولي رئاسة البلاد في هذه المرحلة لاستكمال المسيرة ومواجهة التحديات القائمة والحفاظ على الأمن القومي المصري.

حزب حماة الوطن وكيل اللجنة الاستشارية للتنمية الاقتصادية بحزب حماة الوطن رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي الدعاية الانتخابية بفلسطين حياة كريمه

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