الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أمين سر "حقوق إنسان الشيوخ" تشيد بتوجيه تبرعات "حملة السيسى" لغزة

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق

ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الشيوخ، قرار المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي المتمثل في توجيه حملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، ودعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة للتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لعملية تهجير قسري وحرب إبادة من قبل الكيان الصهيوني الغاشم الذي لا يحترم أيا من القوانين أو الأعراف الدولية.

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المستشار محمود فوزى: موقف مصر واضح فى قضية فلسطين

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حملة «السيسى»: توجيه واضح من المرشح الرئاسى بخفض تكاليف الدعاية الانتخابية

نالت احترام جموع الشعب المصرى

وأضافت "إسحق"، في بيان لها، أن هذا القرار يدل على إنسانية الرئيس عبدالفتاح السيسي في المقام الأول، كما أن حملة الرئيس السيسي نالت احترام جموع الشعب المصري وذلك لما تبذله وتقوم به من جهد كبير لجموع الشعب المصري.

 رفض التهجير القسرى للفلسطينيين إلى أرض سيناء بشكل قاطع

وأشادت بكلمة المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، والتأكيد على رفض التهجير القسري للفلسطينيين إلى أرض سيناء بشكل قاطع، فضلا عن التأكيد على أن القضية الفلسطينية بالنسبة للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ليست قضية انتخابية ولا مجال فيها لأي مزايدات، بل هي قضية تحملها مصر على عاتقها وتدافع عنها إيمانا بالحق الفلسطيني.

واختتمت عضو مجلس النواب حديثها بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يكون حريصا على اتخاذ ما يراه من قرارات تؤكد  تضامن وتكامل وتضافر الجهود لدعم ومساندة الأشقاء في غزة، قائلة: "الرئيس السيسي رجل وطني ومحب للعروبة وللإنسانية".

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