أبرز تصريحات رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

خلال مؤتمر اليوم..

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، أبرز تصريحات المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة، خلال المؤتمر الصحفي الثاني للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، الذي عُقد اليوم بمقر الحملة الرئيسي في القاهرة.



أبرز تصريحات رئيس الحملة

•يسعدنا دائما التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة، وهذا هو المؤتمر الثاني للحملة بعد مؤتمر تدشينها يوم 7 أكتوبر الماضي.

•حملتنا حملة غير نمطية ومرنة، وتفاعلية وجامعة لكل المصريين وجوهرها الشباب.



•الحملة تتبنى سياسة الحوار والانفتاح على جميع الآراء.

•في ظل تطورات القضية الفلسطينية تقرر تسخير كافة الإمكانيات والجهود، وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية للحملة الرسمية إلى حدودها الدنيا.

الحملة تدعم التبرع لصالح أشقائنا الفلسطينيين

•تدعو الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة بالتبرع في حساب المؤسسات والجمعيات الأهلية وعلى رأسهم حياة كريمة.

•طلبنا من الهيئة الوطنية للانتخابات فتح الحساب البنكي المخصص للانفاق على الدعاية الانتخابية.

•قمنا بناء على توجيه المرشح لنا بدعوه عدد من الخبراء الوطنيين المستقلين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد وغيرها من جميع الاتجاهات.

•على مدار الشهر السابق وحتى هذه اللحظة عقدنا 75 لقاء منها ثلاث زيارات خارجية.

الحملة استقبلت 1600 زائر من كل الفئات

•التقينا بـ203 جهه تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات من ايدولوجيات مختلفة.

•استقبلنا 1600 زائر بمقر الحملة الرسمية من فئات المرأة والشباب وطلبة الجامعات والعمال والفلاحين والرياضيين ورجال الصناعة والاستثمار والمثقفين والفنانين.

•عقدنا عده لقاءات مع المصريين في الخارج بحثنا عن سبل التفاعل الدائم.

•استقبلنا وفود من بعض الدول الاوروبيه وعقدنا لقاء موسع مع السفير الفلسطيني.

عدم الاكتفاء بالدعاية التقليدية

•رسالتنا خلال اللقاءات تؤكد على ضروره التنسيق الجهود وعدم الاكتفاء بالدعاية التقليدية من لافتات وورقيات بل تقديم توعية حقيقيه للمواطنين.

•التاكيد على ضروره حث المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والذهاب لصناديق الاقتراع.

•رؤية المرشح تشمل محاور سياسية واقتصادية ومجتمعية.

•القضية الفلسطينية بالنسبة لمرشحنا وبالنسبة للحملة ليست قضية انتخابية لا مجال فيها لأي مزايدات.

•مع تصاعد الاحداث في فلسطين علقت الحملة أنشطتها وفعاليتها لمدة أسبوع.