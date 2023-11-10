رئيس "طاقة اتحاد الصناعات": زيارة أمير قطر تؤسس لفترة جديدة من العلاقات الاقتصادية

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مصر جيدة ولها مردودها الاقتصادي على البلدين وتؤسس لفترة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعطي رسائل جيدة للمستثمرين لبدء شراكات جديدة.

الزيارة تؤسس لفترة جديدة من العلاقات المشتركة

وأكد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التوافق المصري القطري حول القضية الفلسطينية والحرب على غزة والسعي إلى توقيع هدنة بين الجانبين بعد وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات والمواد الغذائية والطبية إلى غزة وفتح ممرات آمنة للمدنيين ومنع تهجير الفلسطينيين قسريا، سيستحوذ على جزء كبير من المباحثات الرئاسية المشتركة خلال هذه الزيارة.

وتابع أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ظل اتجاه الشركات القطرية للاستثمار والدخول في شراكات مصرية قطرية في عدد من المجالات، أبرزها الغاز والبترول وصناعة البتروكيماويات والبناء والتشيد.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الفلسطنيين ووقف الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات الإنسانية للقطاع أصبح أمر لا بديل عنه، حيث أن الدور المصري واضح منذ البداية وهناك بعض التفهمات التي تمت خلال الفترة الماضية، ونأمل في تحقيق كل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد أن مصر تفتح أبوابها أمام الجميع لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم بين الشعوب واختيار الحل السلمي للأزمة الحالية والتوصل لاتفاق مرضي لجميع الأطراف، ووقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان القائم والذي تسبب في تدمير البنية التحتية للقطاع.