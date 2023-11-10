الجمعة 10 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس "طاقة اتحاد الصناعات": زيارة أمير قطر تؤسس لفترة جديدة من العلاقات الاقتصادية

محمد سعد الدين
محمد سعد الدين

قال الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن زيارة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد إلى مصر جيدة ولها مردودها الاقتصادي على البلدين وتؤسس لفترة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية وتعطي رسائل جيدة للمستثمرين لبدء شراكات جديدة.

الزيارة تؤسس لفترة جديدة من العلاقات المشتركة 

وأكد سعد الدين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن التوافق المصري القطري حول القضية الفلسطينية والحرب على غزة والسعي إلى توقيع هدنة بين الجانبين بعد وقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات والمواد الغذائية والطبية إلى غزة وفتح ممرات آمنة للمدنيين ومنع تهجير الفلسطينيين قسريا، سيستحوذ على جزء كبير من المباحثات الرئاسية المشتركة خلال هذه الزيارة.

خبير اقتصادى لـ"الدستور": زيارة أمير قطر تجذب استثمارات جديدة لمصر

وتابع أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الثنائي المشترك وفتح آفاق جديدة لجذب الاستثمارات القطرية إلى مصر، في ظل اتجاه الشركات القطرية للاستثمار والدخول في شراكات مصرية قطرية في عدد من المجالات، أبرزها الغاز والبترول وصناعة البتروكيماويات والبناء والتشيد.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن مساعي الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية الفلسطنيين ووقف الحرب على غزة ودعم الشعب الفلسطيني وتوصيل المساعدات الإنسانية للقطاع أصبح أمر لا بديل عنه، حيث أن الدور المصري واضح منذ البداية وهناك بعض التفهمات التي تمت خلال الفترة الماضية، ونأمل في تحقيق كل ما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد أن مصر تفتح أبوابها أمام الجميع لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم بين الشعوب واختيار الحل السلمي للأزمة الحالية والتوصل لاتفاق مرضي لجميع الأطراف، ووقف الحرب وحماية المدنيين الفلسطينيين من العدوان القائم والذي تسبب في تدمير البنية التحتية للقطاع.

 

 

لجنة الطاقة اتحاد الصناعات المصرية جمعية مستثمري الغاز المسا تميم بن حمد مصر قطر العلاقات الاقتصادية

مواد متعلقة

الرئيس السيسى يعقد جلسة مباحثات مع أمير قطر

الأكثر قراءة

مران الأهلى.. الفريق ينهى استعداده لمواجهة الجونة فى الدورى

طبيب عظام يرفض ترك "غزة المحاصرة" ويودع أسرته عند معبر رفح (فيديوجراف)

اليوم.. أول مؤتمر للمرشح الرئاسى عبدالسند يمامة من الدقهلية

حورية فرغلى تجرى عملية جديدة فى الأنف: "الوحدة أشد أوجاعى"

الأمن العام يضبط صيدليًا هاربًا من 219 سنة سجنًا ومزارعًا هاربًا من الإعدام

الرئيس السيسى وأمير قطر يبحثان أفضل السبل لحماية المدنيين الأبرياء فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

كل احتلال إلى زوال

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس