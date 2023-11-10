خبير اقتصادي لـ"الدستور": زيارة أمير قطر تجذب استثمارات جديدة لمصر

قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لمصر؛ لإجراء مباحثات مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ظل مساعي مصر وقطر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، يؤكد أن العلاقات الثنائية بين الدولتين شهدت مرحلة جديدة من التعاون السياسي والاقتصادي في مختلف المجالات، خاصة أن الشهور الماضية تم عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات بين مسئولي الدولتين لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

أوضح غراب لـ"الدستور" اليوم الجمعة، أن العلاقات الثنائية بين القاهرة والدوحة شهدت تطورًا وزخمًا إيجابيًا، وأن تبادل الزيارات من رئيسي الدولتين يؤكد قوة العلاقات بين البلدين، ما يعزز الشراكة الاقتصادية بين مصر وقطر في كل المجالات، متوقعًا زيادة تدفق الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة خاصة مع حرص قطر على زيادة حجم استثماراتها بمصر، خاصة مع ما تتمتع به مصر من مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية وبنية تحتية متطورة وبنية تشريعية اقتصادية محفزة للاستثمارات، إضافة للكثير من القرارات الرئاسية المحفزة للاستثمارات وجهود الدولة لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص، متوقعًا توقيع المزيد من الاتفاقيات بين الدولتين في العديد من الاستثمارات خاصة في الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز الطبيعي المسال والتشييد والبناء والزراعة والصناعة.

تطور العلاقات الاقتصادية

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن ما يؤكد تطور العلاقات الاقتصادية بين الدولتين خلال الفترة الماضية إصدار مصر قرارًا بالموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر وقطر بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة زيادة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين خاصة وأن حجم التجارة الحالي لا يرتقي لإمكانات البلدين وقوة علاقاتهما الاقتصادية، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بين الدولتين خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022 لتصبح 80.1 مليون دولار مقابل 45.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، حيث بلغت واردات مصر من قطر 60.4 مليون دولار، وصادراتها لقطر نحو 19.7 مليون دولار خلال هذه الفترة.

وتابع غراب، أنه من المتوقع أن تضخ قطر استثمارات في مصر بقيمة 5 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة وفقًا لتصريحات وزير المالية القطري علي الكواري لتلفزيون بلومبرغ، وأن أبرز الاهتمامات القطرية بالاستثمار في قطاعات الاتصالات والسياحة بمصر، موضحًا أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر خلال العام المالي 2021-2022 قدرت بنحو 518.3 مليون دولار، حيث تعد قطر ثالث أكبر مستثمر عربي في مصر خلال 2021/2022.

كما بلغ عدد المصريين بقطر 141 ألف شخص بنهاية عام 2021، كما بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر نحو 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020-2021، مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019- 2020.