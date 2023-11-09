عضو "اتحاد الصناعات": زيارة الأمير تميم فرصة لتحقيق التكامل الاقتصادى بين البلدين

قال المهندس خالد إبراهيم، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، إن زيارة الأمير تميم بن حمد لمصر غدًا تحمل رسائل متعددة للتقارب المصري القطري اقتصاديًا وتجاريًا وسياسيًا، مشيرًا إلى أن العلاقات المصرية القطرية تشهد مرحلة جديدة من التعاون المثمر.

مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين

وأكد "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القيادة السياسة ترحب بأي تعاون اقتصادي تجاري مع دول الخليج العربي، وعلى رأسها دولة قطر، مشيرًا إلى أن الشركات القطرية لديها رغبة في الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أبرز القطاعات الجاذبة للاستثمارات، مشيرًا إلى أن مصر ترحب بأي تعاون اقتصادي مع قطر، والذي يعود بالنفع على البلدين.

2 مليار دولار استثمارات قطرية في مصر

وأشار "إبراهيم" إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر يصل لنحو 2 مليار دولار بعدد 160 شركة متوقعًا زيادة حجم الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وهذا واضح من عودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بشكل كامل بين البلدين.

وأشاد رئيس الغرفة باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في مصر وتوجيهاته المستمرة لتذليل جميع العقبات وتقديم حوافز استثمارية وإعفاءات ضريبية وجمركية على المصانع الجديدة.

الشركات القطرية تبحث زيادة استثماراتها في مصر

وأكد إبراهيم أن الحكومة القطرية تتطلع لزيادة الاستثمارات المباشرة في مصر في قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والبترول والغاز والنقل والبنية التحتية، وهذا دليل على نجاح خطة الدولة في جذب الاستثمارات العربية.

وألمح إلى أن الزيارة تفتح الباب أمام الشركات القطرية للتواجد في مصر وزيادة حجم استثماراتها وأيضا دخول الشركات المصرية في شراكات ناجحة معها وتوفير مزيد من فرص العمل للشباب.