الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"الأوقاف" تطلق 10 قوافل دعوية وتفتتح 23 مسجدًا اليوم

وزارة الاوقاف
وزارة الاوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، عشر قوافل دعوية، شملت أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف القاهرة (حلوان)
2- مديرية أوقاف المنيا (بني مهدي- المنيا الجديدة)
3- مديرية أوقاف قنـــا (أبوتشت)
4- مديرية أوقاف كفرالشيخ (سيدي سالم)
5- مديرية أوقاف مطروح (السلوم)
6- مديرية أوقاف الإسماعيلية (القنطرة)
7- مديرية أوقاف سوهاج (طما)
8- مديرية أوقاف جنوب سيناء (رأس سدر)
9- مديرية أوقاف بني سويف (الفشن)
10- مديرية أوقاف أسوان (العتمور- المنشية)

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خطب شهر نوفمبر 2023.. ضوابط وزارة الأوقاف لأداء الصلاة

افتتاح 23 مسجدًا

️وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله، عز وجل، مبنى ومعنى، يتم افتتاح 23 مسجدًا اليوم الجمعة 10 نوفمبر، منها 21 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وتطويرًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 /7/ 2023 م حتى تاريخه 311 مسجدًا، منها 238 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و73 مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014 حتى 10/ 11/ 2023 م 11333 مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو 15 مليارًا و265 مليون جنيه.

مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف القاهرة
1. مسجد الحي القيوم- مدينة بدر
مديرية أوقاف الشرقية
2. مسجد الهداية- عزبة عزيز- تلحوين- الزقازيق
3. مسجد عمر بن الخطاب- قرية المطاوعة- ههيا
4. مسجد عثمان بن عفان- كفر أباظة- مركز الزقازيق
5. مسجد راتب الكبير- قرية قنتير- فاقوس- الشرقية
مديرية أوقاف المنيا
6. مسجد أبوبكر الصديق- أبا الوقف- مغاغة 
مديرية أوقاف بني سويف
7. مسجد النور- قاي- إهناسيا
8. مسجد سعد بن معاذ- الحي الرابع- شرق النيل- بندر بني سويف
مديرية أوقاف الجيزة
9. مسجد حسين عزيز- العياط
10. مسجد محمد خليفة- منشأة رضوان- منشأة القناطر
مديرية أوقاف أسيوط
11. مسجد أولاد عبدالعزيز- المندرة- ديروط
12. مسجد الفتح الإسلامي- مسارة- ديروط
13. مسجد التوحيد- الحوطا الغربية- ديروط
14. مسجد الرحمة- أبوكريم- ديروط
مديرية أوقاف الغربية
15. مسجد الصفا- برما- طنطا أول
16. مسجد الرحمة- كفر بلشاي- كفر الزيات
مديرية أوقاف سوهاج
17. مسجد آل البيت- الدويك- طما
مديرية أوقاف الوادي الجديد
18. مسجد التقوى- قرية عين عيش- مدينة بلاط
مديرية أوقاف البحيرة
19. مسجد الصيرفي- أبوحمص
مديرية أوقاف الفيوم
20. مسجد الرحمة- صميدة صالح- إبشواي
21. مسجد عمر بن الخطاب- عزبة الري- إطسا 

مساجد الصيانة

مديرية أوقاف الفيوم
1. مسجد الرحمن- عزبة محمود علي سليمان
مديرية أوقاف القليوبية
2. مسجد التقوى- عرب الشراقوة- شبين غرب.

أداء خطبة الجمعة خطبة الجمعة مقارئ قرآنية وزارة الأوقاف البرنامج التثقيفي للطفل خطة وزارة الأوقاف إعمار بيوت الله

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