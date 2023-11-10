الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة ربة منزل سقطت من القطار فى محطة مشتول بالشرقية

اسعاف
اسعاف

أصيبت ربة منزل بإصابات بالغة بسبب سقوطها من قطار بمحطة مشتول السوق بمركز مشتول السوق، بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول "أمل م ال"، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، مصابة بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية عن حدوث إصابة ربة المنزل بسبب تعرضها للسقوط من القطار بمحطة مشتول السوق، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات دون توقف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة مشتول السوق، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ربة منزل قطار بمحطة مشتول محافظة الشرقية الإسعافات اللازمة التحريات الأولية

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