حنان مطاوع: إسرائيل هم دراما الوجود وقوى الشر على مر العصور

أكدت الفنانة حنان مطاوع دعمها للقضية الفلسطينية، قائلة: " تربيت في بيت أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا قبل أن أعي أي شيء في حياتي، وأيام الجامعة كنت طول الوقت في مظاهرات بسبب القضية الفلسطينية، وهو حال كل الشعب المصري.

وأضافت الفنانة حنان مطاوع خلال لقائها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، عبر قناة ON: " ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي من مجازر وانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني، لم يحدث على مر التاريخ من أي قوة غاشمة".

وتابعت: "الإسرائيليين غوغائيون ومتوحشين ولا يعرفون شيئا عن الإنسانية ولا عن الحضارة، وما يفعلونه شيء غير محتمل والصهيونة على مر العصور، هم دراما الوجود، هم قوى الشر الموجودة في كل زمان عبر التاريخ".

وأشارت إلى أن إسرائيل متواجدة داخل كل دولة عظمى وهي تسيطر على الاقتصاد العالمي، معقبة: " اسرائيل تجاوزت كل شيء، لكن يكفينا صمود الشعب الفلسطيني العظيم ويدعونا للفخر، الشعب الفلسطيني جذورهم ضاربة داخل الأرض".