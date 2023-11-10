الفلبين تعتزم تدشين 5 سفن لخفر السواحل بقيمة نصف مليار دولار

تعتزم الفلبين تدشين خمس سفن لدوريات خفر السواحل بقيمة نصف مليار دولار، من خلال قرض من الحكومة اليابانية.



وأوضح وزير التخطيط الاقتصادى الفلبينى، أرسينيو باليساكان - للصحفيين، حسبما نقلت شبكة "تشانل نيوز آشيا"، أن الهدف من المشروع تحسين قدرات بلاده على إجراء دوريات فى مياه بحر الصين الجنوبى المتنازع عليها مع بكين، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم السفن التى تبلغ طولها 97 مترًا خلال الفترة بين عامى 2027 و2028 المقبلين، بتمويل قيمته 29.3 مليار بيزو (أى ما يعادل 525 مليون دولار أمريكي) مُقترضة من اليابان.



وقال باليساكان: "سيمكن مشروع خفر السواحل من تأمين خطوط اتصال بحرية مهمة فى بحر الفلبين الغربى من بين أمور أخرى"، مستخدمًا التسمية الفلبينية للأجزاء التى تطالب بلاده بملكيتها فى بحر الصين الجنوبي.



وأضاف أن المشروع سيساعد أيضًا خفر السواحل الفلبينى فى مواجهة الأنشطة غير القانونية وإنفاذ القوانين البحرية فى المياه الفلبينية.



وكانت الفلبين قد أعلنت عن المشروع بعد زيارة رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، إلى البلاد حيث تعهد فى خطاب بأن بلاده من شأنها "مواصلة المساهمة لتعزيز القدرات الأمنية للفلبين".