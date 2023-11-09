محمد الغبارى: الفكر الصهيونى جزء لا يتجزأ من العقيدة الإنجليزية

قال اللواء محمد الغباري، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية ومدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الفكر الصهيوني مرتبط بالفكر الإنجليزي بصورة كبيرة، معبرًا: "عدد الصهاينة زاد جدًا مع الهجرة الثانية 1904".

مشروع ايلاند

وأكد محمد الغباري، خلال لقائه ببرنامج “حقائق وأسرار”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن مشروع “أيلاند”الشرق الأوسط الجديد، هذا المشروع رفضته الدولة المصرية بكلل حزم وعدد من الدول العربية.

صفقة القرن

وأضاف في حديثه، أن مصر رفضت صفقة القرن ومخطط التهجير، مؤكدًا أن الفلسطينيين متمسكون بأرضهم ويرفضون التهجير.

في السياق ذاته، أكد مصطفى بكري أن أكثر من 12 ألف شهيد، قد سقطوا في غزة على أيدي هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم، حيث يقوم الاحتلال بقصف المدنيين بصورة عشوائية لتحقيق غرضهم الأساسي، وهو القضاء على أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني.