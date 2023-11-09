مصطفى بكرى: جرائم الاحتلال الصهيونى الغاشمة أسقطت أكثر من 12 ألف شهيد فلسطينى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن أكثر من 12 ألف شهيد، قد سقطوا في غزة على أيدي هذا الاحتلال الصهيوني الغاشم، حيث يقوم الاحتلال بقصف المدنيين بصورة عشوائية لتحقيق غرضهم الأساسي، وهو القضاء على أكبر عدد ممكن من الشعب الفلسطيني.

استهداف الاحتلال القطاع الصحي

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الاحتلال دمر 56 مسجدًا بشكل كلي، و3 كنائس، وتدير أكثر من 200 مدرسة، والقصف متواصل بشكل مستمر على قطاع غزة.

وأضاف في حديثه، أن هناك 40 سيارة إسعاف دمُرت و113 صحية أصابتها أضرار جسيمة، وذلك لأن الاحتلال الصهيوني يستهدف بشكل مباشر في هذه الغارات الأخيرة المدنيين والقطاع الطبي، حتى يكون هناك شلل طبي في علاج المرضى والمصابين.

جرائم الاحتلال غير المتناهية

وتابع: "أكثر من مليون ونصف كمواطن نزحوا من منازلهم لمراكز الإيواء، إضافة إلى منع وصول العلاج والدواء للجرحى والمصابين، إضافة إلى استشهاد عدد من الصحفيين".