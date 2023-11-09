الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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34 يومًا من الصمود.. مصطفى بكرى: ارتفاع شهداء غزة إلى 10328

مصطفى بكري
مصطفى بكري

علق الإعلامي مصطفى بكري علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة.

وقال، خلال تقديم برنامجه "حقائق وأسرار"، والمُذاع عبر فضائية "صدي البلد"، مساء اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني صامد حتى الآن ويعيشون 34 يومًا من الصمود.

وأضاف أن جرائم الاحتلال في قطاع غزة تزداد يومًا بعد يوم، موضحًا أن هناك ارتفاعًا لعدد الشهداء في غزة إلى 10328.

وأشار إلى أن ضرب المقاومة خيانة، مؤكدًا أن العدو المشترك هو إسرائيل، مضيفًا أن الدفاع عن المقاومة الفلسطينية هو دفاع عن الأمن القومي المصري.

صطفى بكري غزة حقائق وأسرار الشعب الفلسطيني

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