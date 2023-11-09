الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حمودة: هناك مقترح جاد حول إمكانية إطلاق سراح بعض المحتجزين مقابل استقالة "نتنياهو"

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنّ مقطع الفيديو الذي أذيع للمحتجزات الإسرائيليات الثلاثة كان صعبا على المجتمع الإسرائيلي، فقد حملن رئيس الوزراء بنيامين  نتنياهو مسؤولية احتجازهن، مشددًا على أن أهالي المحتجزين يشعرون بالكراهية تجاه نتنياهو لأنه مَن ورطهم. 

وأضاف، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك ديناميكية في المجتمع الإسرائيلي، حيث شكل أهالي المحتجزين ما يسمى برابطة أو اتحاد بسرعة كبيرة، وقمن بتقسيمها إلى مجموعة أقسام، قسم يراجع أمراض المحتجزين من أجل إعلانها وبخاصة إذا كانت أمراض مزمنة".

وتابع الكاتب الصحفي: "كون أهالي المحتجزين جبهة قانونية ستحرك قضايا ضد حماس في الداخل أو الخارج ثم كونوا لجنة إعلامية لمقاضاة المسؤولين، كما كونوا وفدًا إعلاميًا زار دول العالم مثل الولايات المتحدة وفرنسا واستطاعوا تجنيد بعض كبار المسؤولين مثل وزيرة خارجية ألمانيا التي بدأت تبني القضية بشكل كبير".

وأوضح حمودة، إنّه يتضح من الحركة السريعة والاتصالات والزيارات واللقاءات والمفاوضات بخصوص ملف المحتجزين الإسرائيلية إمكانية تطبيق إطلاق سراح بعضهم مقابل بعض أيام الهدنة، أو أن هناك مقترح جاد حول إمكانية تقديم نتنياهو استقالته مقابل إطلاق سراح بعض المحتجزين.

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