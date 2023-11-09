الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مستقبل وطن ينظم حملة "طرق الأبواب" للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

حسام الخولي
حسام الخولي

قال حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن حزبه يدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أن كل الأحزاب السياسية تتعامل مع مرشحيها.

وأضاف، خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أننا نريد أن تخرج الانتخابات في النهاية بشكل يليق بمصر لأن كل انتخابات فيها ميزة عن الأخرى، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن أقام مؤتمرات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات.

وكشف أن حزبه قام بتنيظم حملة "طرق الأبواب"، للتوعية بالانتخابات لأن هناك قطاع في الشعب يحتاج لمن يفهمه بأهمية المشاركة بالانتخابات بلغة بسيطة ويشارك فيها لجنة الشباب والمرأة وستزور العديد من القرى والنجوع في الصعيد ومحافظات مصر.

العالم يقيس أي انتخابات بعدد المشاركة فيها

وتابع، أن العالم يقيس أي انتخابات بعدد المشاركة فيها، مؤكدًا أن ما يقوم به حزبه تقوم به الأحزاب الأخرى لأن كل ما يهمهم هو وجود منافسة وعدد كبير من الناخبين وكل هذا يصب في مصلحة البلد.

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