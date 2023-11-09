وئام عثمان: الانتخابات الرئاسية هي تتويج للمنظومة الديمقراطية بمصر

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن الانتخابات الرئاسية بهذا التوقيت عرس يتوج المنظومة الديمقراطية بمصر على مدار 10 سنوات.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني نتج عنه الديمقراطية التشاركية بكل معطياتها وهي الآن تتوج من خلال الاستحقاق الدستوري ونراها أكثر وضوحًا وحوكمة ونرى التعددية السياسية بمختلف وجهات النظر بشكل توافقي وليس تناحري.

تيسيرات للمواطنين في عملية التصويت بالانتخابات

وأشارت إلى أنه يوجد العديد من المواطنين يتواجدون بغير محل إقامتهم إما لعمل أو غيره، وإقامة لجنة للمغتربين ييسر لهم التصويت بالانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن المصريين بالخارج تم السماح بالتصويت لهم بالانتخاب من خلال جواز السفر ويكون مثبت فيه الرقم القومي لمن انتهى الرقم القومي الخاص به.

وأكدت أن الحوار الوطني استطاع تنظيم النخبة والأحزاب السياسية والأراء المختلفة ولم يعد هناك تناحر.