الخميس 09 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

وئام عثمان: الانتخابات الرئاسية هي تتويج للمنظومة الديمقراطية بمصر

وئام عثمان
وئام عثمان

قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، إن الانتخابات الرئاسية بهذا التوقيت عرس يتوج المنظومة الديمقراطية بمصر على مدار 10 سنوات.

وأضافت خلال تصريحاتها لقناة "إكسترا نيوز"، أن الحوار الوطني نتج عنه الديمقراطية التشاركية بكل معطياتها وهي الآن تتوج من خلال الاستحقاق الدستوري ونراها أكثر وضوحًا وحوكمة ونرى التعددية السياسية بمختلف وجهات النظر بشكل توافقي وليس تناحري.

تيسيرات للمواطنين في عملية التصويت بالانتخابات

وأشارت إلى أنه يوجد العديد من المواطنين يتواجدون بغير محل إقامتهم إما لعمل أو غيره، وإقامة لجنة للمغتربين ييسر لهم  التصويت بالانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى أن المصريين بالخارج تم السماح  بالتصويت لهم بالانتخاب من خلال جواز السفر ويكون مثبت فيه الرقم القومي لمن انتهى الرقم القومي الخاص به.

وأكدت أن الحوار الوطني استطاع تنظيم النخبة والأحزاب السياسية والأراء المختلفة ولم يعد هناك تناحر.

وئام عثمان الانتخابات الرئاسية المنظومة الديمقراطية يتوج مصر التصويت بالانتخابات الاستحقاق الدستوري التعددية السياسية

مواد متعلقة

نقابات عمال مصر: العمال هم عمود العملية الانتخابية وعليهم دور كبير بالتوعية

أيمن أبوالعلا: الانتخابات الرئاسية فرصة ذهبية لطرح الرؤي الاقتصادية والسياسية

موقع الانتخابات الرئاسية لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت

"المستقلين الجدد": نسعى إلى إقامة عُرس ديمقراطى خلال الانتخابات الرئاسية 2024

"الباز" عن الانتخابات الرئاسية: نريد حياة سياسية تليق بـ110 ملايين مصرى

محمود فوزى: لا مجال لتأجيل الانتخابات الرئاسية من الناحية الدستورية أو القانونية

الأكثر قراءة

عاجل.. سماسرة الدم.. كيف يدير مساعدو الرئيس الأمريكى ملف العدوان الإسرائيلى؟

نقل ياسمين رئيس للمستشفى إثر أزمة صحية مفاجئة

جيش الاحتلال: إصابة أحد المبانى فى تل أبيب عن طريق مسيرة

سرايا القدس: مستعدون للإفراج عن محتجزين إسرائيليين لأسباب إنسانية وطبية

سقط من الطابق الخامس.. كواليس وفاة مهندس بمول سيتي ستارز (فيديوجراف)

الحكومة تطرح شققًا بنظام الإيجار ضمن مشروع "سكن كل المصريين"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

غزة ومصر «1-2»

ماجد حبته

الضفة الغربية.. تهجير صامت!

حسين دعسة

رسالة نواب الرئيس بايدن فى الحزب الديمقراطى: زودونا عن كيفية تنفيذ إسرائيل لعملياتها العسكرية

عبد الرحيم طايع

إنسانية العالم بخير

خالد حريب

مصر ترفض مقترحًا أمريكيًا

عبد الرحيم طايع

لدى مصرنا ما تقوله وتصنعه دومًا

د هند جاد

استدعاء ولى الأمر.. ومدرسة المشاغبين

محمد الراعي

‏خطايا ومكاسب فوز الزمالك على بيراميدز

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: الآلاف من الفلسطينيين يعانون من مصير بائس

مارتن جريفيث: يجب أن تقف المدافع لأغراض إنسانية والسماح لشعب غزة أن يلتقط أنفاسه

الاحتلال الإسرائيلى يعلن اغتياله قائد منظومة الصواريخ المضادة للدروع فى حماس