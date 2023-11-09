مصطفى بكري: مخطط احتلال لبنان وسوريا سيكتب نهاية الكيان الصهيوني

قال الإعلامي مصطفى بكري إن الكيان الصهيوني يخطط خلال الفترة المقبلة، لاحتلال لبنان وسوريا بجانب احتلالهم لدولة فلسطين.

خطط اليهود

وأكد الإعلامي مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه إذا حاولت إسرائيل تنفيذ مخططها لاحتلال لبنان وسوريا، سيكون بداية زوال الكيان الصهيوني على يد العرب.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى للسيطرة على منابع النفط والغاز في المنطقة، وهو المحرك الرئيسي لها في الدفاع عن الكيان الصهيوني.

قوة المقاومة



وأشار “بكري” إلى أن المقاومة في غزة شرسة ودمرت أكثر من 113 آلية إسرائيلية.

وتابع:" أين العالم من الجرائم في غزة؟، العدوان الإسرائيلي لا يتوقف عن التدمير، فالأطفال يصرخون، والنساء تموت وفي بطونهن الأجنة".

واستطرد:" الاتصالات مستمرة، ومصر تبذل جهودًا كبيرة للتوصل إلى قرار سريع لنجدة الشعب الفلسطيني"، واختتم: "أتمنى أن تخرج القمة العربية بتصريحات فاعلة".