الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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“القاهرة الإخبارية": تضييق واسع على داعمي فلسطين.. حرية التعبير في فرنسا تتراجع (فيديو)

مظاهرات دعم فلسطين
مظاهرات دعم فلسطين بفرنسا

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، عبر شاشتها تقريرًا بعنوان “داعمو فلسطين بفرنسا في مأزق.. ماذا يحدث؟”، كشفت خلاله عن التضييق الذي يتعرض له داعمي فلسطين وتراجع حرية التعبير في فرنسا.

وأكدت القاهرة الإخبارية، أنه منذ 7 أكتوبر الماضي والتصعيد في غزة مستمر، تعيش أوروبا وبالأخص فرنسا أحداثًا مروعة تؤثر بشكل كبير على حرية التعبير.

وأوضحت القاهرة الإخبارية، أنه منذ اللحظة الأولى لتصاعد الأحداث في غزة شهدت فرنسا تراجعًا كبيرًا في موقفها تجاه حرية التعبير، إذ اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات صارمة لقمع المظاهرات وتقييد حرية التعبير التي تتعلق بالقضية الفلسطينية ووصف ذلك بأنه دعم للإرهاب. 

القاهرة الإخبارية فلسطين فرنسا حرية التعبير

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