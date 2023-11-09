على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، والتي ستكون أول لقاء بين الزعيمين منذ عام، وذلك على قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط في سان فرانسيسككو والتي ستكون أول مشاركة بينهما.

وكان قد اجتمع وزير المالية الأمريكي والسيني يفتتحان محادثات لوضع الأساس لاجتماع الرئيس الامريكي جوبايدن وشي جين بينج، والتي تهدف محادثات يلين مع نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ إلى المساعدة.

وتشمل إدارة الأعمال الإشراف على جميع جوانب الأعمال، من التمويل والعمليات إلى التسويق والموارد البشرية، حيث انه يجب أن يتم تدريب مديري الأعمال على تقنيات القيادة والتواصل وحل المشكلات للارتقاء بالمؤسسة إلى مستويات أعلى لم تكن كليات إدارة الأعمال قادرة دائمًا على بناء قادة أعمال يتمتعون برؤية مجتمعية أو بوصلة أخلاقية.

إحراز تقدم في عدد كبير من القضايا الاقتصادية

ستجتمع وزيرة الخزانة جانيت يلين ونظيرها الصيني في سان فرانسيسكو يوم الخميس لمدة يومين من المحادثات الرامية إلى إحراز تقدم في عدد كبير من القضايا الاقتصادية في وقت تشتد فيه المنافسة بشكل ملحوظ بين البلدين.

وتهدف محادثات يلين مع نائب رئيس الوزراء هي ليفنغ إلى المساعدة في وضع الأساس لاجتماع متوقع بين الرئيس جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ الأسبوع المقبل على هامش قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو، والتي ستكون أول مشاركة بينهما. ف

ولا يتوقع البيت الأبيض أن يؤدي الاجتماع المباشر إلى تغييرات كبيرة في العلاقة بين البلدين، وفقًا لشخص مطلع على التخطيط، على الرغم من أنه يأمل في رؤية بعض علامات التقدم.

ويقول المحللون إنه ينبغي إبقاء التوقعات منخفضة، نظرا للطبيعة التنافسية للعلاقات بين البلدين.

وقال نيكولاس شيتشيني، نائب مدير شؤون آسيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، في مؤتمر تمهيدي لقمة أبيك: "يبدو من الصعب بالنسبة للولايات المتحدة أن تؤكد بمصداقية على موضوعات مثل الشمولية والترابط - وهي موضوعات قمة أبيك هذا العام". القمة - عندما لا يكون التعاون الاقتصادي بالضرورة هو المحرك الأساسي للاستراتيجية الاقتصادية الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بل المنافسة الاقتصادية.

"نحن. وقال إن الاستراتيجية تركز بشكل كبير على المنافسة الاقتصادية مع الصين.

وفي أغسطس، وقع بايدن على أمر تنفيذي يهدف إلى تنظيم ومنع استثمارات التكنولوجيا الفائقة في الولايات المتحدة والمتجهة نحو الصين، وهي خطوة قالت الإدارة إنها تهدف إلى حماية الأمن القومي.

وفي العام الماضي، تحركت الولايات المتحدة لمنع تصدير رقائق الكمبيوتر المتقدمة إلى الصين.

تصاعدت التوترات بين البلدين

وتصاعدت التوترات بين البلدين في وقت سابق من هذا العام عندما تم رصد بالون مراقبة صيني وهو يسافر فوق المجال الجوي الأمريكي الحساس. وأسقط الجيش الأمريكي المنطاد قبالة ساحل كارولينا بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في جميع أنحاء أمريكا الشمالية. وأصرت الصين على أن التحليق كان مجرد حادث لطائرة مدنية وهددت بتداعياته.

ومع كل هذه التوترات، عملت الدولتان على تحسين العلاقات الاقتصادية.

وتحدث بايدن مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في البيت الأبيض لمدة ساعة تقريبًا في أواخر الشهر الماضي، عندما جاء كبير الدبلوماسيين الصينيين إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ومستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان.