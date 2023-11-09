الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسماعيل هنية يبحث مع الوزير عباس كامل فى مصر الأوضاع فى غزة

جريدة الدستور

كشفت مصادر عن أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وصل صباح اليوم الخميس إلى مصر، والتقى الوزير اللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، وتم التباحث بشأن الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، وضم وفد الحركة كلًا من خالد مشعل وخليل الحية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا اليوم الخميس بالرياض برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان ومشاركة وفود وزارية من الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، وذلك لبحث البند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلي على غزة، وسبل وقف هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعداد القرارات العربية المتعلقة بهذا البند الوحيد للدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والمقرر عقدها غدا السبت بالرياض، بناء على طلب فلسطين والسعودية.

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