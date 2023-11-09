الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بمشاركة صلاح.. تولوز يضرب ليفربول بثلاثية ويؤخر تأهله بالدوري الأوروبي

احتفال لاعبي تولوز
احتفال لاعبي تولوز

خسر فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني أمام مضيفه تولوز في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي، بثلاثة أهداف لهدفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فريق تولوز بهدف دون رد.

وجلس محمد صلاح على دكة بدلاء فريقه في بداية المباراة، وشارك بديلًا في بداية الشوط الثاني.

واستحوذ لاعبو فريق ليفربول على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين رغم محاولات كلًا منهما للوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وسجل أرون دونام، هدف التقدم لفريق تولوز في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وسدد لاعبو فريق ليفربول كرتين على المرمى من 7 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل تسديدتين من 5 محاولات لفريق تولوز و3 كرات خرجت من الملعب.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح فريق تولوز.

واستمر استحواذ لاعبي ليفربول على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وقدموا أداءً هجوميًا أفضل نسبيًا مما قدموه في الشوط الأول من المباراة.

وأضاف تيجس دالينجا الهدف الثاني لفريق تولوز في الدقيقة 58 من عمر الشوط الثاني.

واستمرت المحاولات من قبل لاعبي فريق ليفربول لتسجيل هدف تقليص الفارق ثم العمل على تسجيل التعادل.

وسجل كريستيان كاسيريس، لاعب تولوز هدف ليفربول الأول بالخطأ في مرماه بالدقيقة 74.

وسجل فرانك ماجري هدف تولوز الثالث في الدقيقة 76.

وكثف لاعبو فريق ليفربول محاولاتهم الهجومية في الدقائق التالية من عمر المباراة  لتسجيل الهدف الثاني.

وسجل ديوجو جوتا هدف ليفربول الثاني في الدقيقة86 من عمر المباراة.

واستمر الضغط من لاعبي ليفربول لتسجيل هدف التعادل، وسجله جاريل كوانساه في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، وعاد الحكم لمراجعة اللقطة من تقنية الفيديو المساعدة “Var" وألغى الهدف.

وتوقف رصيد ليفربول عند 9 نقاط في صدارة المجموعة، فيما رفع تولوز رصيده لـ7 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة.

ليفربول محمد صلاح تولوز الدوري الاوروبي مباراة تولوز وليفربول

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