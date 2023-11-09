الدوري الأوروبي: ليفربول يتأخر بهدف أمام تولوز في الشوط الأول

تأخر ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني أمام مضيفه تولوز الفرنسي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي بهدف دون رد.

ويجلس محمد صلاح على دكة بدلاء فريق ليفربول في مباراة اليوم.

واستحوذ لاعبو فريق ليفربول على مجريات اللعب من بداية المباراة فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين رغم محاولات كلًا منهما للوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

وسجل أرون دونام، هدف التقدم لفريق تولوز في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول.

وحاول فريق ليفربول تسجيل هدف التعادل قبل نهاية الشوط الأول، ولكن محاولاتهم لم تهدد المرمى.

وسدد لاعبو فريق ليفربول كرتين على المرمى من 7 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات، مقابل تسديدتين من 5 محاولات لفريق تولوز و3 كرات خرجت من الملعب.

واستحوذ ليفربول على مجريات اللعب بنسبة 64% مقابل 36% لصالح فريق تولوز.

تشكيل ليفربول لمباراة تولوز بالدوري الأوروبي

في حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: جو جوميز، جويل ماتيب، كوانساه، كوستاس تسيميكاس.

وسط الملعب: إندو، أليكسس ماك أليستر، هارفي إليوت.

الهجوم: دواك، كودي جاكبو، لويس دياز.

فيما جاءت دكة البدلاء على النحو الآتي: "أليسون بيكر، مروزيك، إبراهيما كوناتي، ترينت ألكساندر أرنولد، جوردون، تشامبرز، سكانلون، ماكونيل، دومينيك سوبوسلاي، ديوجو جوتا، داروين نونيز، محمد صلاح".

ويتطلع فريق ليفربول لتكرار انتصار الجولة الماضية من أجل حسم تأهله للدور المقبل من البطولة في صدارة المجموعة، بينما يرغب تولوز في تحقيق المفاجأة وحصد انتصار يمنحه أفضلية في صراع التأهل للتصفيات المؤهلة لدور الـ16 بالبطولة.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط وخلفه فريق سانت خيلويزي برصيد 4 نقاط ثم تولوز في المركز الثالث بنفس الرصيد وبفارق الأهداف، وفي المركز الأخير فريق لاسك لينز بدون نقاط.