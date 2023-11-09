محافظ الإسكندرية يودع قنصل عام فرنسا.. ونهاض: ممتن لحُسن ضيافتكم

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية بمكتبه السفير محمد نهاض قنصل فرنسا بالإسكندرية لتوديعه بعد انتهاء فترة عمله كسفير لفرنسا على أرض الإسكندرية.

ورحب المحافظ‏‎ بالسفير معبرًا عن شكره وتقديره على الدور الحيوي الذي قدمه لدعم العلاقات والتعاون بين الإسكندرية والعديد من المدن الفرنسية خلال توليه مهام منصبه.

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من جانبه؛ أبدى قنصل فرنسا تأثره بمغادرة الإسكندرية نظرًا لتعلقه الشديد بها، مُعبرًا عن امتنانه لشعب الإسكندرية لحسن ضيافتهم، كما قدم الشكر لمحافظ الإسكندرية على دعمه وتعاونه الدائم معه في أداء وتسهيل مهام وظيفته طوال فترة إقامته بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور د.جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، و"ديني زرفيداكى" مؤلف فرنسي، وإيمان شرف مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام محافظة الإسكندرية.

استقبال وفد السائحين الفرنسيين

وألتقى محافظ الإسكندرية الاسبوع الماضي السفير محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والوفد المرافق له من السائحين الفرنسيين، على هامش زيارتهم إلى الإسكندرية في إطار تبادل الخبرات في المجالين السياحي والثقافي.

جاء ذلك بحضور د.جاكلين عازر، نائب المحافظ، وضم الوفد: دينى زرفيداكى وقرينته، والذي يُعد من أهم المؤلفين الفرنسيين وله العديد من الأعمال أهدى منها الكثير لمكتبة الإسكندرية اعتزازًا منه بتاريخ هذا الصرح الثقافي العريق.

ورحب الشريف بالوفد الفرنسي على أرض الإسكندرية، موضحًا أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات التاريخية الأثرية والسياحية التي تجعلها دُرة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير كامل الرعاية للوفود السياحية على أرضها.

وأكد عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.