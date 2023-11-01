الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا تعزيز سبل التعاون فى مجالى السياحة والثقافة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه اليوم، السفير محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والوفد المرافق له من السائحين الفرنسيين، على هامش زيارتهم إلى الإسكندرية في إطار تبادل الخبرات في المجالين السياحي والثقافي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، وضم الوفد: دينى زرفيداكى وقرينته، والذي يُعد من أهم المؤلفين الفرنسيين وله العديد من الأعمال أهدى منها الكثير لمكتبة الإسكندرية اعتزازًا منه بتاريخ هذا الصرح الثقافي العريق.

وخلال اللقاء؛ رحب الشريف بالوفد الفرنسي على أرض الإسكندرية، موضحًا أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات التاريخية الأثرية والسياحية التي تجعلها دُرة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير كامل الرعاية للوفود السياحية على أرضها.

وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

من جانبه، وجه الوفد الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، وأبدوا إعجابهم بالمعالم السياحية التي زاروها على أرض الإسكندرية، حيث تم إعداد برنامج سياحي للوفد الفرنسى يشمل زيارة المتحف اليونانى الرومانى، ومتحف المجوهرات الملكية ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباى ومتحف الأحياء المائية والمسرح اليونانى الرومانى وحدائق المنتزه.

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