الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تركت الفلسطينيين إرضاء لقوات الاحتلال.. مدير المكتب الحكومي بغزة يهاجم "الأونروا"

سلامة معروف
سلامة معروف

قال مدير المكتب الحكومي بغزة، سلامة معروف، إن التصريح الصادر عن مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدني، إقرار واضح بقتل 20 ألف مواطن داخل قطاع غزة.

وأشار مدير المكتب الحكومي بغزة، خلال مؤتمر صحي أقيم منذ قليل من أمام مجمع الشفاء الطبي، أننا نرسله للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ليكون دليل يدين الاحتلال الإسرائيلي وشريكتها الولايات المتحدة.

وأضاف معروف، أن جرائم الإحتلال الإسرائيلي لا تحتاج دليل، فهي موثقة وواضحة لكل من يرئ ما يحدث في غزة من قتل للنساء والأطفال واستهداف للطواقم الطبية والمستشفيات.

أكد معروف، أن هناك 700 ألف نازح بأماكن الأونروا، ولكن منهم 255 ألف منهم بمناطق غزة والشمال لا يقدم لهم أي مساعدات، حيث تركتهم بأماكن الإيواء بمجرد طلب الاحتلال منها ذلك.

الفلسطينين قوات الاحتلال الاونرو مدير المكتب الحكومي بغزة يهاجم مجمع الشفاء الطبي قطاع غزة

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