الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إصابة مصور صحفى".. انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلى من جنين بعد الاشتباكات

اشتباكات جنين
اشتباكات جنين

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية، انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من جنين بعد اشتباكات استمرت 10 ساعات مع المقاومة الفلسطينية.

وأضاف مراسل الغد الأخبارية، أن قوات الإحتلال الإسرائيلية، شنت 15 غارة جوية بمخيم جنين، الأمر الذي أسفر عن دمار عدد كبير من المنازل، بالإضافة إلي تدمير البنية التحتية.

وأشار مراسل قناة الغد الإسرائيلية، أن المقاومة الفلسطينية، استطاعت أن تتصدى بشكل كبير لقوات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال العبوات الناسفة، مشيرًا إلى أنه الأصعب على المقاومة.

وأضاف أن المقاومة الفلسطينية تمكنت من تفجير آلية عسكرية بمنطقة "الجابرية"، بالإضافة إلى اشتباكات شديدة ومن منطقة صفر، الأمر الذي جعل الإحتلال الإسرائيلي ينسحب ويتراجع للخلف.

ونوه المراسل، أن مصور قناة الغد "شادي جرارعة" قد أصيب في قدمه، وجار إسعافه من قبل الهلال الأحمر الفلسطيني، ومن المحتمل أن ينقل لمستشفى "النجاح" بمدينة نابلس لاستكمال العلاج. 

قوات الاحتلال الإسرائيلي مراسل قناة الغد الإخبارية الجيش الإسرائيلي جنين المقاومة الفلسطينية

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