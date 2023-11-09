مجـزرة جديدة بغرب رفح وارتفاع عدد الشهداء إلى 25 شخصًا

أكد مراسل قناة الغد الإخبارية محمود فودة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجزرة جديدة في رفح جنوب غزة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع عدد الشهداء إلى 25 شخصًا.

وأشار مراسل قناة الغد الإخبارية، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزل عائلة حجازي، الذي كان يضم العشرات من السكان، بالإضافة إلى سوبر ماركت انهار عليه المبنى المكون من 3 طوابق.

وأضاف أن عملية انتشال الجثث من تحت الإنقاض، من العمليات الصعبة، بسبب افتقار منطقة رفح للمعدات الهندسية التي تسهم في ذلك، الأمر الذي يزيد من حصيلة الشهداء في الساعات القادمة.

ونوه مراسل قناة الغد الإخبارية، أن أحد الناجين في القصف الذي شن من قبل قوات الإحتلال الإسرائيلي على مخيم "الشامورة" بغرب رفح، أن هناك عددا من الضحايا تحت ركام المنزل، ولا نستطيع إخراجهم.