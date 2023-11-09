جيش الاحتـلال الإسرائيلى يوقف عملياته البرية فى غزة بالخطأ

نشرت قناة الغد الإخبارية تقريرًا يفيد بأن موقع جيش الاحتلال الإسرائيلي يوقف عملياته البرية في غزة، ولكن كان ذلك خطًأ مطبعيًا بالموقع الخاص بالجيش الإسرائيلي.

على الفور تم حذف الخبر وتعديله، باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، مع استهداف عدة مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية.

تفاعل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الغضب الشديد في الشارع الإسرائيلي بسبب الخسائر الذي تكبدتها دولة الكيان الصهيوني، سواء في الأرواح أو الاقتصاد.

قطاع غزة يتعرض لقصف برى وبحرى وجوى

يتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو أكثر من 200 آخرين كرهائن.