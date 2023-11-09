الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الاحتلال الإسرائيلى ارتكب نحو 1118 مجزرة ضد الشعب الفلسطينى

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر بيان لها، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت حوالي 1118 مجزرة ضد الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر.

وأشار مراسل قناة "الغد الإخبارية" إلى أن مجمع الشفاء الطبي، من المحتمل أن يخرج عن الخدمة، بسبب نقص الوقود، الأمر الذي يهدد آلاف المصابين بمدينة غزة، حيث يعتبر المجمع الوحيد الذي يخدم عددًا من سكان غزة.

وأضاف مراسل الغد الإخبارية، أن عددًا من المستشفيات بغزة، خرج بشكل كامل عن الخدمة بسبب نقص الوقود، بالإضافة إلى الحصار الشديد المفروض على الكثير منها، لعل أشهرها مستشفى النصر والعيون.

ونوه مراسل الغد الإخبارية، أن تقدم الدبابات الإسرائيلية في غزة بطىء بفضل المقاومة الشرسة التي تتصدى لآليات الاحتلال الإسرائيلي.

الإحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني 1118 مجزة وزارة الصحة الفلسطينية الغد الأخبارية مراسل الغد الإخبارية

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